Tournoi de pétanque 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer, 20 juillet 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

La résidence Domitys vous propose ce tournoi de pétanque avec des lots à gagner !

Dès 18 ans..

2023-07-20 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-20 . .

1 avenue Jean Isabelle Domitys Les safrans

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



The Domitys residence offers you this pétanque tournament with prizes to be won!

From 18 years old.

La residencia Domitys acoge este torneo de petanca con premios en juego

A partir de 18 años.

Die Domitys-Residenz bietet Ihnen dieses Pétanque-Turnier mit tollen Preisen an!

Ab 18 Jahren.

