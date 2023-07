Art floral 1 Avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer, 7 juillet 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Confectionnez votre composition florale en laissant votre sens créatif s’imposer. Explosion de couleurs garantie !

Dès 18 ans..

2023-07-07 14:30:00 fin : 2023-07-07 . .

1 Avenue Jean Isabelle Domitys Les Safrans

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Design your own flower arrangement, and let your creative side take center stage. An explosion of color guaranteed!

From age 18.

Diseña tu propio arreglo floral y déjate llevar por tu lado creativo. ¡Una explosión de color garantizada!

A partir de 18 años.

Stellen Sie Ihr Blumenarrangement zusammen und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Eine Explosion der Farben ist garantiert!

Ab 18 Jahren.

