CLOSING FAMILY PIKNIK 1 Avenue Jean Constans Béziers, 7 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Le closing de la Family Piknik aura lieu dans les Arènes de Béziers! Pour cette nouvelle édition, c’est SOLOMUN qui assurera le show avec un set exclusif de 3heures. Cet icône de la scène électro mondiale et résident star d’Ibiza n’a plus joué dans le sud de la France depuis 2019!Réservation fortement conseillée..

2023-10-07 14:00:00 fin : 2023-10-07 23:59:00. EUR.

1 Avenue Jean Constans

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The closing of the Family Piknik will take place in the Béziers Arena! For this new edition, SOLOMUN will be in charge of the show with an exclusive 3-hour set. This icon of the global electro scene and resident star of Ibiza hasn’t played in the south of France since 2019! Reservations strongly advised.

¡La clausura del Family Piknik tendrá lugar en el Béziers Arena! Para esta última edición, SOLOMUN estará a cargo del espectáculo con un set exclusivo de 3 horas. Este icono de la escena electrónica mundial y estrella residente de Ibiza no actúa en el sur de Francia desde 2019. Se recomienda encarecidamente reservar.

Das Closing der Family Piknik findet in der Arena von Béziers statt! Bei dieser neuen Ausgabe wird SOLOMUN die Show mit einem exklusiven dreistündigen Set übernehmen. Die Ikone der weltweiten Elektro-Szene und Star-Resident von Ibiza ist seit 2019 nicht mehr in Südfrankreich aufgetreten! Reservierungen werden dringend empfohlen.

