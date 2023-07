FÉRIA DE BÉZIERS 2023 – ARÈNES DE BÉZIERS 1 Avenue Jean Constans Béziers, 12 août 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Les Arènes de Béziers accueillent corridas, novilladas, messe et des spectacles durant la Féria de Béziers. Billetterie sur le site internet des Arènes de Béziers ou sur place..

2023-08-12 11:00:00

1 Avenue Jean Constans

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The Béziers Bullring hosts bullfights, novilladas, mass and shows during the Féria de Béziers. Tickets available on the Arènes de Béziers website or on site.

La Arena de Béziers acoge corridas de toros, novilladas, misa y espectáculos durante la Féria de Béziers. Entradas disponibles en la web de Arènes de Béziers o in situ.

In den Arènes de Béziers finden während der Féria de Béziers Stierkämpfe, Novilladas, Messen und Aufführungen statt. Tickets können auf der Website der Arènes de Béziers oder vor Ort gekauft werden.

