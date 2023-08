After work: « Mini Apéro » 1 Avenue Henri IV Jurançon, 7 septembre 2023, Jurançon.

Jurançon,Pyrénées-Atlantiques

MINJ’APÉRO #2 Diou biban : c’est déjà la rentréééeee ! Le Minj’Apéro fait son grand retour le jeudi 7 septembre pour un afterwork de 18 à 22h à La Cour à Jurançon !

Au programme : du local en veux-tu en bois-la Allez, vous en reprendrez bien une petite tranche ? On a hâte de vous retrouver pour l’édition n°2.

2023-09-07 fin : 2023-09-07 22:00:00. .

1 Avenue Henri IV La Cour

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



MINJ?APÉRO #2 ? Diou biban: it’s back to school time! The Minj?Apéro is back on Thursday September 7 for an afterwork from 6 to 10pm at La Cour in Jurançon! ?

On the program: local food and drink ? Come on, would you like another slice? We can’t wait to see you again for edition n°2?

MINJ?APÉRO #2 ? Diou biban: ¡la vuelta al cole! El Minj’Apéro vuelve el jueves 7 de septiembre para una fiesta afterwork de 18:00 a 22:00 en La Cour de Jurançon. ?

En el programa: una degustación de la cocina local? Venga, ¿le apetece otra porción? Estamos impacientes por verle de nuevo en la 2ª edición ?

MINJ?APÉRO #2 ? Diou biban: Es ist schon wieder soweit! Der Minj?Apéro kehrt am Donnerstag, den 7. September, für ein Afterwork von 18 bis 22 Uhr im La Cour in Jurançon zurück! ?

Auf dem Programm stehen lokale Spezialitäten Kommen Sie, nehmen Sie ein Stückchen davon? Wir freuen uns schon darauf, Sie bei der zweiten Ausgabe wiederzusehen ?

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Pau