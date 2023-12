Soirée de Noël avec Mov’N Dance 1 Avenue Gustave Eiffel Andernos-les-Bains, 4 décembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Venez passer un bon moment avec Caroline et Martine de l’Association Mov N’Danse, lors d’une belle soirée multidanses salsa et rock/latino.

Système auberge espagnole, se cantonner à des gourmandises très simples à grignoter !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

1 Avenue Gustave Eiffel Salle d’Arts Corporels

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join Caroline and Martine from the Mov N’Danse Association for an evening of salsa and rock/latino dancing.

Spanish hostel system, with simple treats to nibble on!

Ven a pasarlo en grande con Caroline y Martine, de la asociación Mov N’Danse, en una velada multibaile de salsa y rock/latino.

Con un sistema de albergue español, ¡podrás picar algunos manjares muy sencillos!

Verbringen Sie eine gute Zeit mit Caroline und Martine vom Verein Mov N’Danse bei einem schönen Abend mit mehreren Salsa- und Rock/Latino-Tänzen.

System Auberge Espagnole, beschränken Sie sich auf sehr einfache Leckereien zum Knabbern!

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Andernos-les-Bains