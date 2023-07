Stage de yoga 1 Avenue Gustave Eiffel Andernos-les-Bains, 23 avril 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Venez participer à un stage de yoga dans la salle d’arts corporels dans la zone artisanale avec l’association Présence de Bordeaux. Arrivez 5 minutes avant avec ou sans tapis, une tenue confortable et un plaid..

2023-04-23 fin : 2023-04-23 . .

1 Avenue Gustave Eiffel Salle d’arts corporels

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and participate in a yoga workshop in the body arts room in the artisanal zone with the association Présence de Bordeaux. Arrive 5 minutes early with or without a mat, a comfortable outfit and a plaid.

Venga a participar en un taller de yoga en la sala de artes corporales de la zona artesanal con la asociación Présence de Bordeaux. Llegue 5 minutos antes con o sin esterilla, un atuendo cómodo y un plaid.

Nehmen Sie an einem Yogakurs im Raum für Körperkunst in der Zone artisanale mit dem Verein Présence de Bordeaux teil. Kommen Sie 5 Minuten vorher mit oder ohne Matte, bequemer Kleidung und einer Decke an.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT Andernos-les-Bains