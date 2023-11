TÉLÉTHON JUDO 1 avenue Gérôme – Dojo Sarrebourg, 3 décembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

« J’utilise ma force et mes muscles pour le téléthon 2023 » ! Cours de judo (programme détaillé sur FB), défi rameur tout au long de la journée, petite restauration etc…

Intervenants présents : Philippe Tabuteau, 5ème au championnat du monde kata, Daniel Lett, resposanle de la formation kata judo et Ghislain Lemaire, vice-champion du monde et sélectionné olympique à Athènes en 2004. Tout public

Dimanche 2023-12-03 09:30:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. 1 EUR.

1 avenue Gérôme – Dojo

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



« I’m using my strength and muscles for the Telethon 2023 »! Judo lessons (detailed program on FB), rowing challenge throughout the day, snacks etc…

Speakers present: Philippe Tabuteau, 5th in the world kata championship, Daniel Lett, resposanle of the kata judo training and Ghislain Lemaire, vice-world champion and Olympic selection in Athens 2004

« ¡Usaré mi fuerza y mis músculos para el telemaratón de 2023! Clases de judo (programa detallado en FB), desafío de remo durante todo el día, aperitivos, etc…

Oradores presentes: Philippe Tabuteau, 5º en los campeonatos del mundo de kata, Daniel Lett, jefe del equipo de entrenamiento de kata de judo y Ghislain Lemaire, subcampeón del mundo y seleccionado olímpico en Atenas en 2004

« Ich nutze meine Kraft und meine Muskeln für den Telethon 2023 »! Judokurse (detailliertes Programm auf FB), Ruder-Challenge den ganzen Tag über, kleine Snacks etc.

Anwesende Referenten: Philippe Tabuteau, 5. der Kata-Weltmeisterschaft, Daniel Lett, Leiter des Kata-Judo-Trainings, und Ghislain Lemaire, Vizeweltmeister und Olympiateilnehmer in Athen 2004

