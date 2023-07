Balade aquatique à la Pointe des Sardinaux 1 avenue Général Touzet du Vigier Sainte-Maxime, 25 août 2023, Sainte-Maxime.

Sainte-Maxime,Var

Le sentier vous permettra de découvrir de la surface cette richesse méconnue que représentent les herbiers de posidonie, le jardin des anémones, en compagnie des poulpes, des girelles et des étoiles de mer… Et de nombreuses autres richesses !.

2023-08-25 fin : 2023-08-25 . EUR.

1 avenue Général Touzet du Vigier La Pointe des Sardinaux

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the Sardinaux marine trail accompanied by the scientists and nature animators of the Marine Observatory.

The trail will allow you to discover from the surface this unknown richness that represents the posidonia herbaria, the garden of anemones, accompanied by octopus, girelles and starfish… And many other riches!



Meeting place: at the entrance of the Pointe des Sardinaux 15 minutes before the start of the water walk.



Time of the water walk: 1h30 approx.



Plan: mask, tuba (no loan of equipment), sunscreen, water bottle, snacks.



Minor children are placed under the responsibility of their parents and will not be accepted alone.



For younger or more sensitive participants, a pair of fins and thermal protection can be provided.

El sendero le permitirá descubrir desde la superficie las riquezas poco conocidas de las praderas de posidonia, el jardín de anémonas, en compañía de pulpos, tortugas carey y estrellas de mar? ¡Y mucho más!

Auf dem Pfad können Sie von der Oberfläche aus den unbekannten Reichtum der Posidonienwiesen entdecken, den Garten der Anemonen, in Gesellschaft von Kraken, Girellen und Seesternen? Und viele andere Reichtümer!

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de tourisme de Sainte Maxime