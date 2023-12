ACTIVITÉ – CRIME SPATIAL MURDER PARTY 1 avenue général de Gaulle Jarville-la-Malgrange, 3 janvier 2024, Jarville-la-Malgrange.

Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-03

fin : 2024-01-07

L’Agence Spatiale Européenne (ESA) à découvert il y’a quelques jours le corps du français Paul Meunier, astronaute de carrière, alors qu’il suivait le programme d’entraînement spatial avec sa promotion.

En collaboration avec la police et l’Agence Spatiale, vous aurez une heure pour retrouver le meurtrier, son mobile, et son arme. Investiguez le bâtiment d’entraînement pour dénicher des indices, et interrogez les astronautes encore sur place pour mener à bien votre enquête.

Inscription ici : https://www.leferudessciences.eu/agenda/details-agenda?uuid=5cd20252-6cc5-11ee-86ff-2f31dce9ca75.

Inscription ici : https://www.leferudessciences.eu/agenda/details-agenda?uuid=5cd20252-6cc5-11ee-86ff-2f31dce9ca75Tout public

6 EUR.

1 avenue général de Gaulle

Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-21 par DESTINATION NANCY