SPECTACLE – VOYAGE COSMIQUE 1 avenue général de Gaulle Jarville-la-Malgrange, 17 décembre 2023, Jarville-la-Malgrange.

Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2023-12-17 15:00:00

fin : 2023-12-17 16:00:00

En avant l’aventure ! Embarquez à travers des scènes incroyables de modernité et d’inventivité. Vous y croiserez des vaisseaux futuristes construits par « l’Institut des Transports Interplanétaires » et des décors fabuleux à l’architecture d’avant-garde. Et vous suivrez les péripéties d’une femme intrépide, d’un scientifique indocile et d’un passager inattendu dans une mission aux dangers mortels.

Tout ceci à la saveur d’un blockbuster du 21ème siècle n’est-ce pas, et pourtant nous sommes dans l’un des premiers long métrage de science-fiction, réalisé en 1936 par le Russe Vassili Jouravlev conseillé par le génial fuséologue iconoclaste Constantin Tsiolkovski ! Un film visionnaire, entre Meliès et Kubrick !

Et puis surtout, ce film à l’origine muet sera coloré par une musique carburant aux éléments électro-acoustiques, à la poésie, au Thérémine de Léon, aux sons bio-acoustiques et aux saxophones un peu transformés par l’elektrak. De Luigi Russolo aux SpacePunks ! Bouclez vos ceintures, le décollage est imminent !

Réservation obligatoire..

En avant l’aventure ! Embarquez à travers des scènes incroyables de modernité et d’inventivité. Vous y croiserez des vaisseaux futuristes construits par « l’Institut des Transports Interplanétaires » et des décors fabuleux à l’architecture d’avant-garde. Et vous suivrez les péripéties d’une femme intrépide, d’un scientifique indocile et d’un passager inattendu dans une mission aux dangers mortels.

Tout ceci à la saveur d’un blockbuster du 21ème siècle n’est-ce pas, et pourtant nous sommes dans l’un des premiers long métrage de science-fiction, réalisé en 1936 par le Russe Vassili Jouravlev conseillé par le génial fuséologue iconoclaste Constantin Tsiolkovski ! Un film visionnaire, entre Meliès et Kubrick !

Et puis surtout, ce film à l’origine muet sera coloré par une musique carburant aux éléments électro-acoustiques, à la poésie, au Thérémine de Léon, aux sons bio-acoustiques et aux saxophones un peu transformés par l’elektrak. De Luigi Russolo aux SpacePunks ! Bouclez vos ceintures, le décollage est imminent !

Réservation obligatoire.Tout public

5.8 EUR.

1 avenue général de Gaulle

Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-09 par DESTINATION NANCY