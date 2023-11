ACTIVITÉ – CRIME SPATIAL MURDER PARTY 1 avenue général de Gaulle Jarville-la-Malgrange, 25 octobre 2023, Jarville-la-Malgrange.

Jarville-la-Malgrange,Meurthe-et-Moselle

L’Agence Spatiale Européenne (ESA) à découvert il y’a quelques jours le corps du français Paul Meunier, astronaute de carrière, alors qu’il suivait le programme d’entraînement spatial avec sa promotion.

En collaboration avec la police et l’Agence Spatiale, vous aurez une heure pour retrouver le meurtrier, son mobile, et son arme. Investiguez le bâtiment d’entraînement pour dénicher des indices, et interrogez les astronautes encore sur place pour mener à bien votre enquête.. Tout public

Samedi 2023-10-25 14:30:00 fin : 2023-11-03 20:00:00. 6 EUR.

1 avenue général de Gaulle

Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est



A few days ago, the European Space Agency (ESA) discovered the body of French career astronaut Paul Meunier, while he was on a space training program with his graduating class.

In collaboration with the police and the Space Agency, you have one hour to find the murderer, his motive and his weapon. Investigate the training facility for clues, and question the astronauts still on site to complete your investigation.

Hace unos días, la Agencia Espacial Europea (ESA) descubrió el cadáver del francés Paul Meunier, astronauta de carrera, mientras seguía con su promoción el programa de entrenamiento espacial.

En colaboración con la policía y la Agencia Espacial, tienes una hora para encontrar al asesino, su móvil y su arma. Busca pistas en las instalaciones de entrenamiento e interroga a los astronautas que aún permanecen en el lugar para completar tu investigación.

Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) hat vor einigen Tagen die Leiche des französischen Berufsastronauten Paul Meunier entdeckt, während er mit seinem Jahrgang am Weltraumtrainings-Programm teilnahm.

In Zusammenarbeit mit der Polizei und der Raumfahrtagentur haben Sie eine Stunde Zeit, um den Mörder, sein Motiv und seine Waffe zu finden. Untersuchen Sie das Trainingsgebäude nach Hinweisen und befragen Sie die Astronauten, die sich noch vor Ort befinden, um Ihre Ermittlungen zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Mise à jour le 2023-10-25 par DESTINATION NANCY