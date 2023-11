Le diabète n’est pas une fatalité, il mérite d’être dépisté ! 1 Avenue François Mitterrand Parthenay, 14 novembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Big UP SANTE s’engage !

Les professionnels de santé du territoire, en partenariat avec l’Association France Diabète 79, le Lions Club et le centre commercial Hyper U vous proposent une journée dépistage diabète.

L’évènement a lieu le mardi 14 novembre ( journée nationale du diabète) de 10h à 18h dans la galerie marchande du centre commercial HYPER U à Parthenay.

Le dépistage est GRATUIT.

Les bénévoles de l’AFD 79 vous informerons sur le diabète et les professionnels de santé mesurent le taux de glycémie..

2023-11-14 fin : 2023-11-14 18:00:00.

1 Avenue François Mitterrand Galerie marchande intérieure Hyper U

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Big UP SANTE gets involved!

Local healthcare professionals, in partnership with the Association France Diabète 79, the Lions Club and the Hyper U shopping center, are organizing a diabetes screening day.

The event takes place on Tuesday November 14 (National Diabetes Day) from 10am to 6pm in the shopping mall of the Hyper U shopping center in Parthenay.

Screening is FREE.

AFD 79 volunteers will provide information about diabetes, and healthcare professionals will measure blood sugar levels.

Big UP SANTE se implica

Los profesionales sanitarios locales, en colaboración con la Association France Diabète 79, el Club de Leones y el centro comercial Hyper U, organizan una jornada de detección de la diabetes.

La jornada tendrá lugar el martes 14 de noviembre (Día Nacional de la Diabetes), de 10.00 a 18.00 horas, en el centro comercial Hyper U de Parthenay.

La prueba es GRATUITA.

Voluntarios de AFD 79 proporcionarán información sobre la diabetes y profesionales sanitarios medirán los niveles de azúcar en sangre.

Big UP SANTE engagiert sich!

Die Gesundheitsfachkräfte der Region bieten Ihnen in Zusammenarbeit mit der Association France Diabète 79, dem Lions Club und dem Einkaufszentrum Hyper U einen Diabetes-Screening-Tag an.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, den 14. November ( Nationaler Diabetestag) von 10 bis 18 Uhr in der Einkaufsgalerie des Einkaufszentrums HYPER U in Parthenay statt.

Das Screening ist KOSTENLOS.

Freiwillige der AFD 79 informieren Sie über Diabetes und Gesundheitsfachkräfte messen den Blutzuckerspiegel.

