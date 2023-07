3ème festival des sources 1, Avenue Flaminius Raiberti, Bendejun (06) 3ème festival des sources 1, Avenue Flaminius Raiberti, Bendejun (06), 7 octobre 2023, . 3ème festival des sources Samedi 7 octobre, 20h00 1, Avenue Flaminius Raiberti, Bendejun (06) 10 Le 3ème festival des sources rassemble des passionnés comme des néophytes de la danse et musique traditionnelle. Programmation : 20H00 Rezo T 21H00 Les Gouëlands (Danses bretonnes) 22H15 Lu Barbalùcou (Danses occitanes) Petite restauration et bière sur place Inscription (PAF 10€) https://www.helloasso.com/associations/lu-barbalucou/evenements/3e-festival-des-sources source : événement 3ème festival des sources publié sur AgendaTrad 1, Avenue Flaminius Raiberti, Bendejun (06) 1, Avenue Flaminius Raiberti, 06390 Bendejun, France [{« link »: « https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4c/1/16/1f642.png »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/lu-barbalucou/evenements/3e-festival-des-sources »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/43846 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T20:00:00+02:00 – 2023-10-08T00:00:00+02:00

2023-10-07T20:00:00+02:00 – 2023-10-08T00:00:00+02:00

