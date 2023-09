Réalisez votre propre lessive (semaine européenne du développement durable) 1 avenue Eugène Cornillon Sainte-Sigolène, 7 octobre 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Sandrine Dunoyer vous donne toutes les astuces pour fabriquer votre propre lessive.

Sur réservation à l’office de tourisme.

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07

1 avenue Eugène Cornillon Centre Socio Culturel

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Sandrine Dunoyer gives you all the tips you need to make your own washing powder.

By reservation at the tourist office

Sandrine Dunoyer le dará todos los consejos necesarios para fabricar su propio detergente.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo

Sandrine Dunoyer verrät Ihnen alle Tipps und Tricks, wie Sie Ihr eigenes Waschmittel herstellen können.

Mit Reservierung im Tourismusbüro

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron