Magasin de Producteurs Les Giroflées 1 Avenue Émile Bouyssou Figeac, 12 juin 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Liste des 18 producteurs associés :

Gaec de Ganil à Caniac-du-Causse

Aux Prés en bulles de Causse-et-Diège

Gaec Mas d’Ailles de Capdenac-Gare

SCEA La Ferme en Paille à Gramat

Gaec La Dourmelle à Issepts

La Poterie des Junies de Felzins

La Ferme du vieux Chêne de Saint-Cirq-Lapopie

La Blaymie à Aynac

Les Délices des P’tites Abeilles de Leynhac

La Brasserie Paysanne Lotoise de Labathude

Le Panier Libre de Causse-et-Diège

Les Jardins de l’Arroyo à Camburat

Les légumes de Florian Dupuis à Aynac

La Cuvée de Dracks de Aynac

L’Herboristerie à Mayrinhac le Francal

La Forêt de Deux Mains à Saint Perdoux

Le Pois Radis à Saint Pierre Toirac

La Ferme de Pomiès à Curières.

Vendredi à 09:00:00 ; fin : . .

1 Avenue Émile Bouyssou

Figeac 46100 Lot Occitanie



List of the 18 associated producers

Gaec de Ganil in Caniac-du-Causse

Aux Prés en bulles of Causse-et-Diège

Gaec Mas d’Ailles in Capdenac-Gare

SCEA La Ferme en Paille in Gramat

Gaec La Dourmelle in Issepts

La Poterie des Junies in Felzins

La Ferme du vieux Chêne in Saint-Cirq-Lapopie

La Blaymie in Aynac

Les Délices des P’tites Abeilles in Leynhac

La Brasserie Paysanne Lotoise in Labathude

Le Panier Libre in Causse-et-Diège

Les Jardins de l’Arroyo in Camburat

The vegetables of Florian Dupuis in Aynac

The Cuvée de Dracks in Aynac

The Herbalist’s shop in Mayrinhac le Francal

The Forest of Two Hands in Saint Perdoux

Le Pois Radis in Saint Pierre Toirac

The Farm of Pomiès in Curières

Lista de los 18 productores asociados

Gaec de Ganil en Caniac-du-Causse

Aux Prés en bulles en Causse-et-Diège

Gaec Mas d’Ailles en Capdenac-Gare

SCEA La Ferme en Paille en Gramat

Gaec La Dourmelle en Issepts

La Poterie des Junies de Felzins

La Ferme du vieux Chêne en Saint-Cirq-Lapopie

La Blaymie en Aynac

Les Délices des P’tites Abeilles en Leynhac

La Brasserie Paysanne Lotoise en Labathude

Le Panier Libre en Causse-et-Diège

Les Jardins de l’Arroyo en Camburat

Las verduras de Florian Dupuis en Aynac

La Cuvée de Dracks en Aynac

L’Herboristerie en Mayrinhac le Francal

La Forêt de Deux Mains en Saint Perdoux

Le Pois Radis en Saint Pierre Toirac

La Ferme de Pomiès en Curières

Liste der 18 assoziierten Produzenten

Gaec de Ganil in Caniac-du-Causse

Aux Prés en bulles in Causse-et-Diège

Gaec Mas d’Ailles in Capdenac-Gare

SCEA La Ferme en Paille in Gramat

Gaec La Dourmelle in Issepts

La Poterie des Junies in Felzins

La Ferme du vieux Chêne in Saint-Cirq-Lapopie

La Blaymie in Aynac

Les Délices des P’tites Abeilles in Leynhac

La Brasserie Paysanne Lotoise in Labathude

Le Panier Libre in Causse-et-Diège

Les Jardins de l’Arroyo in Camburat

Les légumes de Florian Dupuis in Aynac

La Cuvée de Dracks in Aynac

L’Herboristerie in Mayrinhac le Francal

La Forêt de Deux Mains in Saint Perdoux

Le Pois Radis in Saint Pierre Toirac

La Ferme de Pomiès in Curières

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Figeac