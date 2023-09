L’Invitation aux Voyages – « Li(v)re en scène – Les roses d’Atacama, Les amants, Compa, Sur les traces de Fitzcarraldo 1 Avenue Édouard VII Biarritz, 15 octobre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

ES ROSES D’ATACAMA, LES AMANTS, COMPA, SUR LES TRACES DE FITZCARRALDO DE LUIS SEPÚLVEDA

Mise en lecture Catherine Schaub

Avec Samuel Labarthe

Ces quatre nouvelles du recueil « Les Roses d’Atacama » de Luis Sepúlveda rendent hommage aux héros du quotidien. Luis Sepúlveda dessine les portraits de personnes souvent anonymes qui ont croisé son chemin ou dont il a entendu l’histoire. Comme une suite de souvenirs animée d’un désir de justice et de préservation de l’environnement, Luis Sepúlveda en humaniste et militant fait acte de mémoire et de devoir d’histoire.

Durée : 35 min

A partir de 12 ans

En cas d’intempérie, la lecture aura lieu au théâtre du Colisée, 11 rue Sarasate à Biarritz.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . .

1 Avenue Édouard VII Esplanade Casino Municipal

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



ES ROSES OF ATACAMA, LOVERS, COMPA, IN THE FOOTSTEPS OF FITZCARRALDO BY LUIS SEPÚLVEDA

Directed by Catherine Schaub

With Samuel Labarthe

These four short stories from Luis Sepúlveda’s collection « The Roses of Atacama » pay tribute to everyday heroes. Luis Sepúlveda paints portraits of often anonymous people who have crossed his path or whose stories he has heard. Like a series of memories driven by a desire for justice and preservation of the environment, Luis Sepúlveda, as a humanist and activist, makes an act of remembrance and a duty to history.

Running time: 35 min

Ages 12 and up

In case of bad weather, the reading will take place at the Colisée theater, 11 rue Sarasate, Biarritz

ES ROSAS DE ATACAMA, LOS AMANTES, COMPA, TRAS LAS HUELLAS DE FITZCARRALDO POR LUIS SEPÚLVEDA

Dirigida por Catherine Schaub

Con Samuel Labarthe

Estos cuatro relatos de la colección Las rosas de Atacama de Luis Sepúlveda rinden homenaje a los héroes cotidianos. Luis Sepúlveda pinta retratos de personas, a menudo anónimas, que se han cruzado en su camino o cuyas historias ha escuchado. Como una serie de recuerdos impulsados por un deseo de justicia y de preservación del medio ambiente, Luis Sepúlveda, como humanista y activista, hace un acto de memoria y un deber con la historia.

Duración: 35 min

A partir de 12 años

En caso de mal tiempo, la lectura tendrá lugar en el teatro Colisée, 11 rue Sarasate, Biarritz

ES ROSES D’ATACAMA, LES AMANTS, COMPA, AUF DEN SPUREN VON FITZCARRALDO VON LUIS SEPÚLVEDA

Lesung Catherine Schaub

Mit Samuel Labarthe

Diese vier Kurzgeschichten aus Luis Sepúlvedas Sammlung « Die Rosen von Atacama » sind eine Hommage an die Helden des Alltags. Luis Sepúlveda zeichnet Porträts von oftmals anonymen Menschen, die seinen Weg gekreuzt haben oder deren Geschichten er gehört hat. Wie eine Reihe von Erinnerungen, die von dem Wunsch nach Gerechtigkeit und dem Erhalt der Umwelt angetrieben werden, ist Luis Sepúlveda als Humanist und Aktivist ein Akt der Erinnerung und der Pflicht zur Geschichte.

Dauer: 35 min

Ab 12 Jahren

Bei schlechtem Wetter findet die Lesung im Théâtre du Colisée, 11 rue Sarasate in Biarritz, statt

