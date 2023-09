L’Invitation aux Voyages – « Li(v)re en scène – Chronique d’une mort annoncée 1 Avenue Édouard VII Biarritz, 15 octobre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCÉE DE GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ

Mise en scène Emmanuel Meirieu

Musique Raphaël Chambouvet

Avec Claire Borotra, Christiane Cohendy, Xavier Gallais, Jérôme Kircher

Un narrateur, enquêteur minutieux, annonce comme inéluctable la mort de Santiago Nasser. Qui n’a pas entendu, de la bouche même des assassins, les frères Vicario, le désir ardent de laver dans le sang l’honneur bafoué de leur famille ?

Tous, famille, amis, habitants du village, connaissent l’heure et le lieu du meurtre et pourtant aucun d’entre eux, ne parvient à l’empêcher. Sur ce bout de terre tropicale, rien ne semble capable de fléchir l’axe effilé du destin.

Durée : 1h

A partir de 12 ans.

1 Avenue Édouard VII Casino Municipal

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



CHRONICLE OF A DEATH FORETOLD BY GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ

Directed by Emmanuel Meirieu

Music Raphaël Chambouvet

With Claire Borotra, Christiane Cohendy, Xavier Gallais, Jérôme Kircher

A narrator, a meticulous investigator, announces the inevitable death of Santiago Nasser. Who hasn’t heard the Vicario brothers, the assassins, speak of their burning desire to wash their family’s scorned honor in blood?

Everyone – family, friends, villagers – knows the time and place of the murder, yet none of them can prevent it. On this piece of tropical land, nothing seems capable of bending the slender axis of destiny.

Running time: 1 hour

Ages 12 and up

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA POR GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Dirección: Emmanuel Meirieu

Música de Raphaël Chambouvet

Con Claire Borotra, Christiane Cohendy, Xavier Gallais, Jérôme Kircher

Un narrador, investigador meticuloso, anuncia la muerte inevitable de Santiago Nasser. ¿Quién no ha oído a los asesinos, los hermanos Vicario, hablar de su ardiente deseo de lavar con sangre el honor despreciado de su familia?

Todos -familiares, amigos, aldeanos- conocen la hora y el lugar del asesinato, pero ninguno de ellos puede impedirlo. En este pedazo de tierra tropical, nada parece capaz de torcer el delgado eje del destino.

Duración: 1 hora

A partir de 12 años

CHRONIK EINES ANGEKÜNDIGTEN TODES VON GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ

Inszenierung Emmanuel Meirieu

Musik Raphaël Chambouvet

Mit Claire Borotra, Christiane Cohendy, Xavier Gallais, Jérôme Kircher

Ein Erzähler, ein akribischer Ermittler, kündigt den Tod von Santiago Nasser als unausweichlich an. Wer hat nicht aus dem Mund der Mörder, der Vicario-Brüder, den brennenden Wunsch vernommen, die verletzte Ehre ihrer Familie mit Blut zu reinigen?

Alle, Familie, Freunde und Dorfbewohner, kennen die Zeit und den Ort des Mordes, doch keiner von ihnen kann ihn verhindern. In diesem tropischen Landstrich scheint es nichts zu geben, was die schmale Achse des Schicksals beugen könnte.

Dauer: 1 Stunde

Ab 12 Jahren

