La jeune fille et la mort 1 Avenue Édouard VII Biarritz, 14 octobre 2023, Biarritz.

LA JEUNE FILLE ET LA MORT D’ARIEL DORFMAN

Mise en scène Benjamin Guillard

Avec Anne Charrier, Guillaume de Tonquédec, Samuel Labarthe

Amérique latine, au début des années 1990 : militante dans un journal d’opposition étudiant, Paulina Escobar a fait partie des nombreuses victimes de la dictature militaire qui a régné sur son pays.

Marquée par les tortures infligées durant son incarcération, Paulina vit désormais à l’écart du monde, dans une maison au bord de mer auprès de son mari Gerardo, un brillant avocat qui vient d’être nommé à la tête d’une commission d’enquête sur les exactions passées. Un soir d’orages, Gerardo est raccompagné par un homme du nom de Roberto Miranda, dont il vient de faire la connaissance. Paulina croit reconnaître en la voix de cet homme son tortionnaire.

Durée : 1H

A partir de 12 ans.

1 Avenue Édouard VII Casino Municipal

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



THE GIRL AND DEATH BY ARIEL DORFMAN

Directed by Benjamin Guillard

With Anne Charrier, Guillaume de Tonquédec, Samuel Labarthe

Latin America, early 1990s: an activist with a student opposition newspaper, Paulina Escobar was one of the many victims of the military dictatorship that ruled her country.

Scarred by the torture inflicted during her incarceration, Paulina now lives apart from the world, in a house by the sea with her husband Gerardo, a brilliant lawyer who has just been appointed to head a commission of inquiry into past abuses. One stormy evening, Gerardo is escorted home by a man named Roberto Miranda, whom he has just met. Paulina believes she recognizes the man?s voice as that of her torturer.

Running time: 1 hour

Ages 12 and up

LA NIÑA Y LA MUERTE DE ARIEL DORFMAN

Dirigida por Benjamin Guillard

Con Anne Charrier, Guillaume de Tonquédec, Samuel Labarthe

América Latina, principios de los años 90: activista de un periódico estudiantil de oposición, Paulina Escobar fue una de las muchas víctimas de la dictadura militar que gobernaba su país.

Marcada por las torturas infligidas durante su encarcelamiento, Paulina vive ahora apartada del mundo, en una casa junto al mar con su marido Gerardo, un brillante abogado que acaba de ser nombrado para dirigir una comisión de investigación sobre los abusos cometidos en el pasado. Una noche de tormenta, Gerardo es acompañado a casa por un hombre llamado Roberto Miranda, al que acaba de conocer. Paulina cree reconocer la voz del hombre como la de su torturador.

Duración: 1 hora

A partir de 12 años

DAS MÄDCHEN UND DER TOD VON ARIEL DORFMAN

Inszenierung Benjamin Guillard

Mit Anne Charrier, Guillaume de Tonquédec, Samuel Labarthe

Lateinamerika, Anfang der 1990er Jahre: Als Aktivistin einer oppositionellen Studentenzeitung gehörte Paulina Escobar zu den zahlreichen Opfern der Militärdiktatur, die ihr Land beherrschte.

Gezeichnet von den Folterungen während ihrer Haft lebt Paulina heute abgeschieden in einem Haus am Meer mit ihrem Mann Gerardo, einem erfolgreichen Anwalt, der gerade zum Leiter einer Kommission ernannt wurde, die sich mit der Untersuchung der vergangenen Gewalttaten befasst. An einem stürmischen Abend wird Gerardo von einem Mann namens Roberto Miranda, den er gerade erst kennengelernt hat, nach Hause gebracht. Paulina glaubt, in der Stimme des Mannes ihren Folterer wiederzuerkennen.

Dauer: 1 Std

Ab 12 Jahren

