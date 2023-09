L’Invitation aux Voyages – « Li(v)re en scène – Au Fond de la cour 1 Avenue Édouard VII Biarritz, 13 octobre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

AU FOND DE LA COUR D’ANDREA MATURANA

Avec Géraldine Martineau

À l’occasion des quatre-vingt-dix ans de sa grand-mère, Nadia retrouve sa famille au Chili après des années d’absence. Mais au fond de la cour, surgissent des souvenirs enfouis, des émotions refoulées qui vont bouleverser la réunion familiale.

Durée : 50 min

Esplanade du Théâtre du Casino à Biarritz.

(En cas d’intempéries, la lecture aura lieu au salon Diane).

1 Avenue Édouard VII Esplanade Casino Municipal

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



AU FOND DE LA COUR BY ANDREA MATURANA

With Géraldine Martineau

On the occasion of her grandmother?s ninetieth birthday, Nadia reunites with her family in Chile after years of absence. But at the back of the courtyard, buried memories and suppressed emotions emerge, disrupting the family reunion.

Running time: 50 min

Esplanade du Théâtre du Casino, Biarritz.

(In the event of bad weather, the reading will take place in the Salon Diane)

AL FINAL DEL PATIO POR ANDREA MATURANA

Con Géraldine Martineau

Con motivo del nonagésimo cumpleaños de su abuela, Nadia se reúne con su familia en Chile tras años de ausencia. Pero al fondo del patio, recuerdos enterrados y emociones reprimidas resurgen, perturbando la reunión familiar.

Duración: 50 minutos

Explanada del Teatro del Casino, Biarritz.

(En caso de mal tiempo, la lectura tendrá lugar en el Salón Diane)

AU FOND DE LA COUR VON ANDREA MATURANA

Mit Géraldine Martineau

Anlässlich des neunzigsten Geburtstags ihrer Großmutter trifft Nadia nach Jahren der Abwesenheit ihre Familie in Chile wieder. Doch in den Tiefen des Hofes tauchen verschüttete Erinnerungen und unterdrückte Gefühle auf, die das Familientreffen erschüttern.

Dauer: 50 min

Esplanade vor dem Théâtre du Casino in Biarritz.

(Bei schlechtem Wetter findet die Lesung im Salon Diane statt.)

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Biarritz