L’Invitation aux Voyages – « Li(v)re en scène – L’héritage de Frida Kahlo 1 Avenue Édouard VII Biarritz, 13 octobre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Conférence – Art

L’HÉRITAGE DE FRIDA KAHLO, AVEC JEAN-PHILIPPE MERCÉ

On ne présente plus Frida Kahlo. Du moins, si son œuvre n’est pas encore connue de tous – bien qu’aujourd’hui régulièrement exposée et étudiée – ses autoportraits sont eux immédiatement identifiés par le grand public. Cette reconnaissance populaire est le fruit d’une diffusion massive et continue de l’image de l’artiste mexicaine, produisant un véritable phénomène iconologique : Frida est devenue une icône.

Durée : 1h30

A partir de 12 ans.

1 Avenue Édouard VII Casino Municipal

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Conference – Art

THE LEGACY OF FRIDA KAHLO, WITH JEAN-PHILIPPE MERCÉ

Frida Kahlo needs no introduction. At least, if her work is not yet widely known – although it is now regularly exhibited and studied – her self-portraits are immediately recognized by the general public. This popular recognition is the result of a massive and continuous dissemination of the Mexican artist?s image, producing a veritable iconological phenomenon: Frida has become an icon.

Running time: 1h30

Ages 12 and up

Conferencia – Arte

EL LEGADO DE FRIDA KAHLO, CON JEAN-PHILIPPE MERCÉ

Frida Kahlo no necesita presentación. Al menos, si su obra aún no es conocida por todo el mundo -aunque actualmente se expone y estudia con regularidad-, sus autorretratos son inmediatamente identificados por el gran público. Este reconocimiento popular es el resultado de una difusión masiva y continua de la imagen de la artista mexicana, produciendo un verdadero fenómeno iconológico: Frida se ha convertido en un icono.

Duración: hora y media

A partir de 12 años

Konferenz – Kunst

DAS ERBE VON FRIDA KAHLO, MIT JEAN-PHILIPPE MERCÉ

Frida Kahlo muss man nicht mehr vorstellen. Zumindest wenn ihr Werk noch nicht allgemein bekannt ist – obwohl es heute regelmäßig ausgestellt und studiert wird -, sind ihre Selbstporträts von der breiten Öffentlichkeit sofort erkannt worden. Diese Anerkennung ist das Ergebnis einer massiven und kontinuierlichen Verbreitung des Bildes der mexikanischen Künstlerin, die zu einem ikonologischen Phänomen führte: Frida wurde zur Ikone.

Dauer: 1,5 Stunden

Ab 12 Jahren

