FORUM ‘LES RENCONTRES DE L’EMPLOI PUBLIC 1 Avenue Dutac Épinal, 24 novembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Le premier forum inter-fonctions publiques du territoire vosgien « Les Rencontres de l’Emploi public » se tiendra

Vendredi 24 novembre 2023 de 12h à 19h

À la Maison de l’Habitat et du Territoire – 1 avenue Dutac à Épinal

Que vous soyez fonctionnaires, salariés issus du secteur privé, demandeurs d’emplois, sortants d’école…, ce forum vous permettra de rencontrer des agents qui vous feront découvrir leurs métiers et offres d’emploi des structures partenaires :

• la Préfecture des Vosges et les directions interministérielles ;

• la Direction Départementale des Finances Publiques ;

• le Rectorat de l’Académie Nancy-Metz ;

• 6 hôpitaux du département ;

• la Ville d’Épinal ;

• la Communauté d’Agglomération d’Épinal.

Conférences et table ronde seront proposées tout au long de l’après-midi. Vous aurez également la possibilité de réaliser des entretiens individuels avec des chargés de recrutements et des conseillers mobilité carrière.

À vos CV !

Retrouvez l’intégralité du programme sur : https://bit.ly/programme_rencontres_emploi_public_2023

Inscriptions sur : https://bit.ly/inscription_rencontres_emploi_public_2023. Tout public

Vendredi 2023-11-24 12:00:00 fin : 2023-11-24 19:00:00. 0 EUR.

1 Avenue Dutac Maison de l’Habitat et du Territoire

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Les Rencontres de l?Emploi Public », the Vosges region?s first inter-civil service forum, to be held

Friday, November 24, 2023 from 12pm to 7pm

At the Maison de l?Habitat et du Territoire ? 1 avenue Dutac, Épinal

Whether you are a civil servant, an employee from the private sector, a job-seeker, a school leaver, etc., this forum will enable you to meet staff who will introduce you to their professions and job offers from partner structures:

? the Vosges Prefecture and interministerial departments ;

? the Direction Départementale des Finances Publiques ;

? the Rectorat de l?Académie Nancy-Metz ;

? 6 local hospitals;

? the town of Épinal ;

? the Communauté d?Agglomération d?Épinal.

Lectures and round-table discussions will be held throughout the afternoon. You will also have the opportunity to conduct individual interviews with recruitment managers and career mobility advisors.

Get your CVs ready!

Find the full program at: https://bit.ly/programme_rencontres_emploi_public_2023

Registration: https://bit.ly/inscription_rencontres_emploi_public_2023

Les Rencontres de l’Emploi Public » (Los Encuentros del Empleo Público), el primer foro intergubernamental de la región de los Vosgos

Viernes 24 de noviembre de 2023 de 12:00 a 19:00 horas

En la Maison de l’Habitat et du Territoire ? 1 avenue Dutac, Épinal

Ya sea usted funcionario, empleado del sector privado, demandante de empleo, titulado escolar, etc., este foro le brindará la oportunidad de conocer a personal que le informará sobre sus puestos de trabajo y las vacantes que ofrecen los organismos asociados:

? la Prefectura de los Vosgos y los departamentos interministeriales ;

la Dirección Departamental de Finanzas Públicas

el Rectorado de la Academia Nancy-Metz

6 hospitales del departamento

la ciudad de Épinal

la Comunidad de Aglomeración de Épinal.

A lo largo de la tarde se celebrarán conferencias y mesas redondas. También tendrá la oportunidad de mantener entrevistas individuales con responsables de contratación y asesores de movilidad profesional.

Prepare su currículum

El programa completo está disponible en: https://bit.ly/programme_rencontres_emploi_public_2023

Para inscribirse, visite: https://bit.ly/inscription_rencontres_emploi_public_2023

Das erste funktionsübergreifende Forum des öffentlichen Dienstes in den Vogesen « Les Rencontres de l’Emploi public » findet statt

Freitag, 24. November 2023, von 12 bis 19 Uhr

In der Maison de l’Habitat et du Territoire ? 1 avenue Dutac in Épinal

Ob Beamte, Angestellte aus der Privatwirtschaft, Arbeitssuchende oder Schulabgänger – auf diesem Forum können Sie Beamte treffen, die Ihnen ihre Berufe und Stellenangebote der Partnerstrukturen vorstellen:

? die Präfektur der Vogesen und die interministeriellen Direktionen;

? die Direction Départementale des Finances Publiques (Departementsdirektion der öffentlichen Finanzen) ;

? das Rektorat der Akademie Nancy-Metz ;

? 6 Krankenhäuser des Departements ;

? die Stadt Épinal ;

? die Communauté d’Agglomération d’Épinal.

Den ganzen Nachmittag über werden Vorträge und Rundtischgespräche angeboten. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Einzelgespräche mit Personalvermittlern und Karriereberatern zu führen.

Ihre Lebensläufe!

Das vollständige Programm finden Sie unter: https://bit.ly/programme_rencontres_emploi_public_2023

Anmeldungen unter: https://bit.ly/inscription_rencontres_emploi_public_2023

