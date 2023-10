La Petite Parenthèse : création animal totem 1 Avenue du Vieux Bourg Audenge, 21 octobre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Venez participer à un atelier d’expression artistique sur la thématique « Animal Totem », accompagné par Audrey Colin, art-thérapeute certifiée.

A partir de 5 ans

12 €, goûter compris

Sur réservation au 06 88 36 02 05

Nombre de places limitées.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

1 Avenue du Vieux Bourg La Petite Parenthèse

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join certified art therapist Audrey Colin for an artistic expression workshop on the theme of « Animal Totem ».

Ages 5 and up

12 ?, snack included

Reservations required on 06 88 36 02 05

Limited number of places

Ven a participar en un taller de expresión artística sobre el tema « Tótem animal », dirigido por Audrey Colin, arteterapeuta diplomada.

A partir de 5 años

12€ incluyendo merienda

Con reserva en el 06 88 36 02 05

Número limitado de plazas

Nehmen Sie an einem künstlerischen Ausdrucksworkshop zum Thema « Totem-Tier » teil, der von Audrey Colin, einer zertifizierten Kunsttherapeutin, begleitet wird.

Ab 5 Jahren

12 ?, inklusive Snack

Auf Reservierung unter 06 88 36 02 05

Begrenzte Anzahl an Plätzen

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Coeur Bassin