La Petite Parenthèse : inauguration 1 Avenue du Vieux Bourg Audenge, 23 septembre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

A partir de 14h, nous vous donnons rendez-vous pour l’inauguration de La Petite Parenthèse.

Au programme:

Exposition de tableau de Daniela Pinto Couleurs et pinceaux

Lecture de Kamishibai 14H30, 15H30 et 16h30

Atelier « Viens fabriquer ton croque-page! »

Fresque participative avec Marie-Lise Hoffmann

Grands jeux et Jeux extérieurs de la Ludothèque Audenge et Association Les Ludes

Dédicaces de Matt Malpass, auteur local avec sa trilogie « Ublo » et son dernier roman « Sac à dos »

Mini marché artisanal avec:

Ludivine et ses thés en vrac Dans Ma Théière

Valérie Bertou avec ses créations faites mains

Emila Gaviro Art de la maille avec ses créations éco-responsable

Tatouages éphémères

Et pour les plus gourmands

Un concours avec un goûter à la clef (une boisson et une pâtisserie)..

1 Avenue du Vieux Bourg La Petite Parenthèse

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



From 2pm, we invite you to the inauguration of La Petite Parenthèse.

On the program

Painting exhibition by Daniela Pinto Couleurs et pinceaux

Kamishibai readings 2.30, 3.30 and 4.30 p.m

Workshop « Come and make your own bookmark!

Participatory fresco with Marie-Lise Hoffmann

Big games and outdoor games from Ludothèque Audenge and Association Les Ludes

Signings by local author Matt Malpass, with his « Ublo » trilogy and his latest novel « Sac à dos »

Mini craft market with:

Ludivine and her loose teas Dans Ma Théière

Valérie Bertou with her handmade creations

Emila Gaviro Art de la maille with her eco-responsible creations

Ephemeral tattoos

And for those with a sweet tooth

A competition to win a snack (a drink and a pastry).

A partir de las 14.00 horas, le invitamos a la inauguración de La Petite Parenthèse.

El programa incluye

Exposición de pinturas de Daniela Pinto Couleurs et pinceaux (Colores y pinceles)

Lectura de kamishibai a las 14.30 h, 15.30 h y 16.30 h

Taller « ¡Ven a hacer tu propio cortapáginas!

Fresco participativo con Marie-Lise Hoffmann

Grandes juegos y juegos al aire libre de la Ludoteca Audenge y la Asociación Les Ludes

Sesión de firmas con Matt Malpass, autor local de la trilogía « Ublo » y de su última novela « Sac à dos »

Mini mercado artesanal con:

Ludivine y sus tés sueltos Dans Ma Théière

Valérie Bertou con sus creaciones artesanales

Emila Gaviro Art de la maille con sus creaciones eco-responsables

Tatuajes efímeros

Y para los golosos

Un concurso para ganar un tentempié (una bebida y un pastelito).

Ab 14 Uhr treffen wir uns mit Ihnen zur Einweihung von La Petite Parenthèse.

Auf dem Programm stehen:

Ausstellung von Daniela Pintos Gemälde « Farben und Pinsel »

Kamishibai-Lesung 14H30, 15H30 und 16h30

Workshop « Komm und mach deinen Croque-page! »

Mitmach-Wandmalerei mit Marie-Lise Hoffmann

Große Spiele und Spiele im Freien von der Ludothek Audenge und dem Verein Les Ludes

Signierstunden von Matt Malpass, einem lokalen Autor, der seine Trilogie « Ublo » und seinen letzten Roman « Sac à dos » vorstellt

Mini-Kunsthandwerkermarkt mit:

Ludivine und ihre losen Tees « Dans Ma Théière »

Valérie Bertou mit ihren handgefertigten Kreationen

Emila Gaviro Art de la maille mit ihren umweltfreundlichen Kreationen

Vergängliche Tätowierungen

Und für die Feinschmecker

Ein Wettbewerb, bei dem es einen Snack zu gewinnen gibt (ein Getränk und ein Gebäckstück).

