Nesk’apéro : rencontres pour les femmes entrepreneurs souletines 1 Avenue du Stade Mauléon-Licharre, 23 novembre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Un vrai temps d’échange coopératif et bienveillant pour les créatrices d’entreprise en Soule, organisé par 4 structures : ODACE – Soule, Union Commerciale et Artisanale de Soule, Pays Basque Au Coeur et Andere Nahia !

Les pré-inscriptions sont ouvertes jusqu’au 11 novembre , par mail ou par téléphone.

2023-11-23 fin : 2023-11-23 21:00:00. EUR.

1 Avenue du Stade

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A real time of cooperative and caring exchange for women entrepreneurs in Soule, organized by 4 structures: ODACE – Soule, Union Commerciale et Artisanale de Soule, Pays Basque Au Coeur and Andere Nahia!

Pre-registration is open until November 11, by e-mail or telephone

Una verdadera oportunidad para las mujeres empresarias de Soule de intercambiar ideas de forma cooperativa y solidaria, organizada por 4 organizaciones: ODACE – Soule, Union Commerciale et Artisanale de Soule, Pays Basque Au Coeur y Andere Nahia!

La preinscripción está abierta hasta el 11 de noviembre, por correo electrónico o por teléfono

Eine echte Zeit des kooperativen und wohlwollenden Austauschs für Unternehmensgründerinnen in Soule, organisiert von vier Strukturen: ODACE – Soule, Union Commerciale et Artisanale de Soule, Pays Basque Au Coeur und Andere Nahia!

Voranmeldungen sind bis zum 11. November möglich , per E-Mail oder Telefon

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme Pays Basque