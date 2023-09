Tournoi de pétanque « Challenge Jacques Gacha » 1 Avenue du Professeur Gregorio Maranon Saint-Jean-de-Luz, 16 septembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Tournoi de pétanque en doublette « Challenge Jacques Gacha » en 4 parties.

Ouvert à tous.

Inscription sur place à partir de 13h30.

Jet du But : 14 heures.

Prix :

50€ au gagnant,

30e au second,

20€ au troisième..

Double pétanque tournament « Challenge Jacques Gacha » in 4 games.

Open to all.

On-site registration from 1:30pm.

Jet du But: 2 p.m.

Prizes :

50? to the winner,

30th to runner-up,

20? to third.

Doble torneo de petanca « Challenge Jacques Gacha » en 4 partidas.

Abierto a todos.

Inscripciones in situ a partir de las 13.30 h.

Lanzamiento de la meta: 14h.

Premios :

50? al ganador,

30 al segundo,

20 al tercero.

Pétanque-Turnier im Doppelpack « Challenge Jacques Gacha » in 4 Partien.

Offen für alle.

Anmeldung vor Ort ab 13:30 Uhr.

Jet du But: 14 Uhr.

Preise:

50? für den Gewinner,

30. für den Zweiten,

20? für den Dritten.

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de Tourisme Pays Basque