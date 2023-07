Cet évènement est passé Escale numérique 1 Avenue du parc, Lambersart Lambersart Catégories d’Évènement: Lambersart

Nord Escale numérique 1 Avenue du parc, Lambersart Lambersart, 20 juillet 2023, Lambersart. Escale numérique Jeudi 20 juillet, 16h00 1 Avenue du parc, Lambersart Gratuit Venez découvrir de nombreuses animations autour du numérique : – flocage, réalité virtuelle, doublage, stop motion, escape game, robotique, quiz interactif, retrogaming. jeudi 20 juillet de 16h à 20h Ouvert à tous GRATUIT Au centre social, 1 avenue du Parc à Lambersart 1 Avenue du parc, Lambersart 1 Avenue du parc, Lambersart Lambersart 59130 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

