FAVÉ 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans

Difficile de passer à côté du phénomène Favé ! Ce jeune rappeur venu tout droit du 95 affole tous les compteurs…

Après le carton de son titre Urus certifié diamant, il sort début 2023 son EP appelé F4 et met tout le monde d’accord. Le 13 octobre dernier, il revenait avec son tout premier album Il le fallait, #1 du top album France une semaine à peine après sa sortie. Dans cet opus on y retour le single « Flashback » en featuring avec Gazo, mais aussi So La Lune sur le titre « Favela ».

Sa signature : des sons dynamiques et des refrains qui restent dans la tête toute la journée. On l’écoute pour se donner de l’énergie et profiter de sa vibe et ça fonctionne. Favé est arrivé dans le rap français sans que personne ne s’y attende et son nom est déjà sur toutes les lèvres.

