SALON DE LA MAISON 1, Avenue du Parc des Expositions Le Mans, 15 mars 2024, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Plus de 10 000 m2 d’exposition dédiés à la maison !.

2024-03-15 fin : 2024-03-15 . .

1, Avenue du Parc des Expositions Centre des Expositions

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



More than 10,000 m2 of exhibition space dedicated to the home!

Más de 10.000 m2 de exposición dedicados al hogar

Mehr als 10.000 m2 Ausstellungsfläche, die dem Haus gewidmet ist!

Mise à jour le 2023-11-14 par eSPRIT Pays de la Loire