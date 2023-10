NUIT ÉLECTRO 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans, 27 janvier 2024, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Avec Anetha, U.R.Trax, Olympe4000 et Bunzen.

2024-01-27 fin : 2024-01-28 06:00:00. EUR.

1 Avenue du Parc des Expositions L’Oasis

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



With Anetha, U.R.Trax, Olympe4000 and Bunzen

Con Anetha, U.R.Trax, Olympe4000 y Bunzen

Mit Anetha, U.R.Trax, Olympe4000 und Bunzen

Mise à jour le 2023-10-16 par eSPRIT Pays de la Loire