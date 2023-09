Arcachon en Forme – Septembre 2023 1 Avenue du Parc Arcachon, 16 septembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Tous les cours auront lieu à la plage Pereire, ( 1 Av. du Parc Pereire, 33120 Arcachon)

Les samedis :

9h30 : Yoga

9h30 : Taï-chi

Les Dimanches :

9h30 – 11h : Yoga

9h30 – 11h : Taï-chi

10h : Footing

11h : Remise en forme

12h : Marche aquatique

Quelques petits conseils et informations :

– Les participants doivent vérifier auprès de leur médecin leur aptitude à pratiquer les activités proposées.

– L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident de quelque nature que ce soit.

– En cas de pluie, les séances en extérieur sont annulées.

– Durée des séances « footing », « remise en forme », «marche aquatique » : 45min.

– Une séance de Pilates sera proposée tous les derniers dimanches du mois (à la place de la remise en forme.).

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:30:00. .

1 Avenue du Parc Plage Pereire

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



All courses take place at Plage Pereire, ( 1 Av. du Parc Pereire, 33120 Arcachon)

Saturdays:

9:30 am: Yoga

9:30 am: Taï-chi

Sundays :

9:30am – 11am: Yoga

9.30am – 11am: Tai-chi

10am: jogging

11am: Fitness

12pm: Water walking

A few words of advice and information:

– Participants should check with their doctor that they are fit to take part in the activities on offer.

– The organization accepts no responsibility for accidents of any kind.

– In the event of rain, outdoor sessions will be cancelled.

– Duration of « jogging », « fitness » and « water walking » sessions: 45min.

– A Pilates session will be offered every last Sunday of the month (in place of the fitness session)

Todos los cursos tendrán lugar en Plage Pereire, ( 1 Av. du Parc Pereire, 33120 Arcachon)

Sábados :

9h30: Yoga

9h30: Tai chi

Domingos :

9.30 – 11h: Yoga

9.30 – 11h: Tai chi

10h: footing

11h: Puesta en forma

12h: Marcha acuática

Algunos consejos e información:

– Los participantes deben comprobar con su médico que están en condiciones de participar en las actividades propuestas.

– La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente.

– Las sesiones al aire libre se cancelarán en caso de lluvia.

– Duración de las sesiones de « footing », « fitness » y « marcha acuática »: 45 minutos.

– El último domingo de cada mes se ofrecerá una sesión de pilates (en lugar de la sesión de fitness)

Alle Kurse finden am Strand Pereire, ( 1 Av. du Parc Pereire, 33120 Arcachon) statt

Samstags :

9.30 Uhr: Yoga

9.30 Uhr: Tai Chi

An den Sonntagen :

9.30 – 11.00 Uhr: Yoga

9.30 – 11 Uhr: Tai Chi

10 Uhr: Joggen

11 Uhr: Fitness

12 Uhr: Wasserwandern

Einige kleine Tipps und Informationen:

– Die Teilnehmer sollten mit ihrem Arzt abklären, ob sie für die angebotenen Aktivitäten geeignet sind.

– Die Organisation lehnt jede Verantwortung für Unfälle jeglicher Art ab.

– Bei Regen werden die Sitzungen im Freien abgesagt.

– Dauer der Sitzungen « Jogging », « Fitness », « Wasserwandern »: 45 Minuten.

– Jeden letzten Sonntag im Monat wird eine Pilates-Sitzung angeboten (anstelle von Fitness)

