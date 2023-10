Halloween Party à la Tête de Chou – Taproom 1 Avenue du Maréchal Foch Épernay, 31 octobre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Cette année Halloween tombe un mardi.

Hasard du calendrier, coïncidence, complot… le doute plane.

En tout cas, on est ouvert et on va bien s’amuser.

Venez déguisés ou pas. Sur place, vous pourrez compléter ou faire votre look de malade grâce à Armelle Pienne..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 23:00:00. .

1 Avenue du Maréchal Foch Tête de Chou – Taproom

Épernay 51200 Marne Grand Est



This year, Halloween falls on a Tuesday.

Whether it’s a coincidence, a coincidence or a conspiracy… it’s anyone’s guess.

Either way, we’re open and ready to have some fun.

Come in costume or not. Armelle Pienne will be on hand to help you complete your sick look.

Este año Halloween cae en martes.

Si es una coincidencia, una casualidad, una conspiración… cualquiera lo adivina.

En cualquier caso, estamos abiertos y vamos a divertirnos mucho.

Venga disfrazado o no. Armelle Pienne estará a su disposición para ayudarle a completar o crear su look enfermizo.

Dieses Jahr fällt Halloween auf einen Dienstag.

Kalenderzufälligkeit, Zufall, Verschwörung … es gibt Zweifel.

Auf jeden Fall sind wir offen und werden viel Spaß haben.

Kommen Sie verkleidet oder unverkleidet. Vor Ort können Sie dank Armelle Pienne Ihren kranken Look vervollständigen oder machen.

