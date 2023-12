Votre menu de fêtes de fin d’année à emporter avec Maison Loïc 1 avenue du marché 44500 La baule La baule, 1 décembre 2023, La baule.

Noël approche ! Pour vos fêtes de fin d’année, la Maison Loïc propose son service à emporter avec deux menus d’exception.

MENU DE NOËL

58€ par personne

Réservation avant le 15 décembre !

50% d’acompte demandé à la réservation.

MENU DU REVEILLON D’EXCEPTION

Menu 93€

Réservation avant le 27 décembre !

50 % d’acompte demandé à la réservation

Plus d’information : Maison Loïc – Epicerie Vente à emporterLa Baule (maisonloic.com)

