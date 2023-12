Maëlle au bbc 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair, 14 février 2024, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 20:00:00

fin : 2024-02-14

Après un premier album déjà disque d’or, Maëlle annonce un nouvel opus à l’automne 2024.

Elle en dévoile ses contours avec un premier single déjà disponible intitulé « Flash ».

On aura également le plaisir de découvrir Maëlle sur scène pour ses tous premiers concerts, déjà très attendus, avec une tournée dans toute la France en 2024..

Après un premier album déjà disque d’or, Maëlle annonce un nouvel opus à l’automne 2024.

Elle en dévoile ses contours avec un premier single déjà disponible intitulé « Flash ».

On aura également le plaisir de découvrir Maëlle sur scène pour ses tous premiers concerts, déjà très attendus, avec une tournée dans toute la France en 2024.

Après un premier album déjà disque d’or, Maëlle annonce un nouvel opus à l’automne 2024.

Elle en dévoile ses contours avec un premier single déjà disponible intitulé « Flash ».

On aura également le plaisir de découvrir Maëlle sur scène pour ses tous premiers concerts, déjà très attendus, avec une tournée dans toute la France en 2024.

.

1 Avenue du Haut Crépon Big Band Café

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Caen la Mer