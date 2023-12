Cali & steve nieve + the songwritiers au bbc 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair, 2 février 2024, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:00:00

fin : 2024-02-02

20 ans d’amour parfait.

L’occasion pour Cali de revenir sur son premier album ‘L’amour parfait’ (« C’est quand le bonheur », « Elle m’a dit », etc…), de le revisiter avec des amis lumineux croisés sur le chemin. Un nouvel album, une variation 20 ans plus tard. Un souffle. Juste le temps de retourner se jeter dans la fosse. Mais avec ses potes chanteurs ce coup-ci. Ça aide. C’est pas fait pour ça les amis ?

Et puis après l’album, la scène. Revivre ces chansons en duo avec Mr Steve Nieve s’il vous plait (Elvis Costello, Sting, Bowie, Jagger…). Toujours entre amis, Steve, la musique, la route, le public, l’amour. 20 ans… 20 ans d’amour. Parfait.

The Songwriters, c’est bien plus qu’un simple duo de pop. Ce sont deux artistes passionnés dont la musique associe harmonieusement l’acoustique et la modernité pour créer des mélodies enchanteresses, au mélange de sonorités électro, folk et rock. Inspirés par des artistes tels que Kate Bush, Harry Styles, Fleetwood Mac ou encore Billie Eilish, leur musique est souvent comparée à l’univers de London Grammar.

Loïcia et Max ont 23 ans et sont originaires de l’Orne en Normandie. Il sortent leur premier EP en novembre 2022 et réalisent au printemps-été 2023 une tournée de 30 dates en Normandie et à Paris. Ils sortiront leur deuxième EP le 29 mars 2024 accompagné d’un nouveau clip haut en couleur. Le premier single de cet opus plus solaire arrivera quant à lui en janvier prochain. Loïcia et Max sont prêts à partager leur énergie contagieuse sur scène pour défendre leur nouvelles chansons et faire découvrir leur univers au plus grand nombre !.

1 Avenue du Haut Crépon Big Band Café

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Caen la Mer