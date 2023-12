John’s session 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair, 7 janvier 2024, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-07 20:00:00

fin : 2024-02-07

JOHN’S SESSION 2024 : le tremplin du Festival Beauregard

Envie de rejoindre la programmation de Beauregard ? Artistes ou groupes normands, c’est votre moment !

Vous avez jusqu’au 27 novembre pour vous inscrire…

Les noms des finalistes seront annoncés au mois de décembre !

Alors, qui rejoindra l’affiche de Beauregard en 2024 ?

Pour le savoir, rendez-vous lors de la finale – une soirée live détonante, ouverte au public ! Ça se passe au BBC le mercredi 7 février et l’entrée est gratuite !

Qui vote ?

Un jury national de professionnels des musiques actuelles, mais aussi vous ! Lors de la finale, le vote du public sera comptabilisé comme une voix du jury.

Les prix :

– Le gagnant du tremplin se produira sur l’une des 2 scènes principales du Festival Beauregard 2024 ! Il bénéficiera également d’un accompagnement professionnel technique et médiatique, ainsi qu’une couverture presse et réseaux sociaux le jour du show.

– Quant au Prix du Public, il se verra proposer un concert en première partie sur la scène du Big Band Café..

1 Avenue du Haut Crépon Big Band Café

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Caen la Mer