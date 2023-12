Éco-festival « Green River Valley » 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair, 15 décembre 2023 20:00, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair,Calvados

L’éco-festival Green River Valley qui a lieu tous les étés dans la baie du Mont Saint-Michel se délocalise exceptionnellement à Caen le temps d’une soirée conviviale et solidaire avec une prog’ musicale ultra qualitative ! Un événement sous le signe du reggae-dub après une 3ème édition du festival mémorable les 7 et 8 juillet derniers..

1 Avenue du Haut Crépon Big Band Café

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



The Green River Valley eco-festival, which takes place every summer in the Bay of Mont Saint-Michel, relocates exceptionally to Caen for an evening of conviviality and solidarity, with an ultra-quality musical program! A reggae-dub event following a memorable 3rd edition of the festival on July 7 and 8.

El festival ecológico Green River Valley, que se celebra cada verano en la bahía del Monte Saint-Michel, se traslada a Caen para una velada especial de diversión y solidaridad, ¡con un cartel musical de primera! Se trata de un espectáculo de reggae-dub, tras una memorable 3ª edición del festival los días 7 y 8 de julio.

Das Öko-Festival Green River Valley, das jeden Sommer in der Bucht von Mont Saint-Michel stattfindet, wird ausnahmsweise nach Caen verlegt, um dort einen geselligen und solidarischen Abend mit einem hochkarätigen Musikprogramm zu verbringen! Die Veranstaltung steht ganz im Zeichen des Reggae-Dub, nachdem das Festival am 7. und 8. Juli zum dritten Mal stattgefunden hat.

