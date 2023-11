Icelandic Pulse avec Gusgus et Thule Records au BBC | Festival Les Boréales 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair, 25 novembre 2023, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair,Calvados

« « Icelandic pulse » avec GusGus & Thule records.

Oldies but Goldies ! Grosse fête électro et techno avec GusGus, l’un des projets les plus adorés d’Islande depuis 1995. Ils seront accompagnés de trois DJs de l’emblématique label Thule Records : Ohm, Octal Industries et Thor.

Fred H complète l’affiche. »

Source : Le Big Band Café.

2023-11-25 21:00:00 fin : 2023-11-25 23:00:00. .

1 Avenue du Haut Crépon Big Band Café

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



« Icelandic pulse » with GusGus & Thule records.

Oldies but Goldies! Big electro and techno party with GusGus, one of Iceland?s most beloved projects since 1995. They will be joined by three DJs from the emblematic Thule Records label: Ohm, Octal Industries and Thor.

Fred H completes the line-up

Source: Le Big Band Café

