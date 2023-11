FM BELFAST + MUSEAU au BBC | Festival Les Boréales 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair, 23 novembre 2023, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair,Calvados

« Les trublions de l’électro pop islandaise reviennent en Normandie ! Agrégat des meilleurs éléments de la scène oscillant entre troiS et huit membres, le groupe ouvre un monde fait de bric, de broc et de danses endiablées. »

Source : Big Band Café.

2023-11-23 20:00:00 fin : 2023-11-23 22:30:00. .

1 Avenue du Haut Crépon Big Band Café

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



« The troublemakers of Icelandic electro-pop return to Normandy! An aggregate of the best elements of the scene, ranging from three to eight members, the group opens up a world of bric-a-brac and frenzied dancing. »

« Los alborotadores del electropop islandés vuelven a Normandía Con una formación que oscila entre los tres y los ocho miembros, el grupo se abre a un mundo de bricolaje y baile frenético

« Die isländischen Elektro-Pop-Stars kommen zurück in die Normandie! Als Aggregat der besten Elemente der Szene, die zwischen Troy und acht Mitgliedern schwanken, eröffnet die Band eine Welt aus Tand, Trödel und wilden Tänzen. »

