Hérouville-Saint-Clair,Calvados

« À seulement 20 ans, Ásgeir a sorti l’album avec le plus important démarrage de l’histoire islandaise – « Dýrð í dauðaþögn » / « In The Silence ». Gagnant de l’album de l’année 2012 aux Icelandic Music Awards, celui-ci s’est vendu à tellement d’exemplaires qu’on estime qu’un dixième de la population islandaise possède l’album.

Du temps a passé pour l’auteur-compositeur-interprète Ásgeir entre ses débuts et aujourd’hui, repoussant toujours les limites de sa folk-pop texturée et réfléchie. Le 28 octobre de l’année dernière, il sort son quatrième album tant attendu “Time On My Hands” via One Little Independent Records.

Dans « Time On My Hands », Àsgeir explore l’état d’auto-réflexion et expérimente. Sur cet album, il entre dans de nouvelles pratiques de composition, superposant avec sensibilité l’acoustique, l’électronique et les cuivres. Comme pour certains de ses albums précédents, notamment « Afterglow » en 2017 et « Bury The Moon » en 2020, Ásgeir joue avec l’euphorie de la musique électro-pop tout en gardant une emprise sur le style introspectif et vocal de l’acoustique qui l’a rendu célèbre. »

Source : Big Band Café.

« At just 20 years of age, Ásgeir has released the biggest-selling album in Icelandic history? « Dýrð í dauðaþögn » / « In The Silence ». Winner of Album of the Year 2012 at the Icelandic Music Awards, it has sold so many copies that it is estimated that a tenth of Iceland?s population owns the album.

Time has passed for singer-songwriter Ásgeir between his debut and today, always pushing the boundaries of his textured, thoughtful folk-pop. On October 28 last year, he released his long-awaited fourth album ?Time On My Hands? via One Little Independent Records.

On Time On My Hands, Àsgeir explores the state of self-reflection and experimentation. On this album, he enters new compositional practices, sensitively layering acoustic, electronic and brass. As with some of his previous albums, including 2017?s « Afterglow » and 2020?s « Bury The Moon », Ásgeir plays with the euphoria of electro-pop music while maintaining a grip on the introspective, vocal style of acoustic that made him famous. »

Source : Big Band Café

« Con sólo 20 años, Ásgeir ha publicado el álbum más vendido de la historia de Islandia? « Dýrð í dauðaþögn » / « In The Silence ». Ganador del Álbum del Año 2012 en los Premios de la Música Islandesa, ha vendido tantas copias que se calcula que una décima parte de la población de Islandia posee el disco.

El tiempo ha pasado para el cantautor Ásgeir entre su debut y la actualidad, siempre ampliando los límites de su folk-pop texturizado y reflexivo. El 28 de octubre del año pasado publicó su esperado cuarto álbum, Time On My Hands, a través de One Little Independent Records.

En Time On My Hands, Àsgeir explora el estado de autorreflexión y experimentación. En este álbum, se adentra en nuevas prácticas compositivas, superponiendo con sensibilidad la acústica, la electrónica y los metales. Al igual que en algunos de sus álbumes anteriores, incluyendo ‘Afterglow’ de 2017 y ‘Bury The Moon’ de 2020, Ásgeir juega con la euforia de la música electro-pop mientras mantiene un agarre en el estilo introspectivo y vocal acústico que lo hizo famoso. »

Fuente: Big Band Café

« Mit nur 20 Jahren veröffentlichte Ásgeir das Album mit dem größten Start in der isländischen Geschichte? « Dýrð í dauðaþögn » / « In The Silence ». Das Album, das 2012 bei den Icelandic Music Awards als Album des Jahres ausgezeichnet wurde, verkaufte sich so oft, dass schätzungsweise ein Zehntel der isländischen Bevölkerung das Album besitzt.

Zwischen seinem Debüt und heute ist für den Sänger und Songwriter Ásgeir viel Zeit vergangen, wobei er die Grenzen seines texturierten und nachdenklichen Folkpops immer weiter ausdehnt. Am 28. Oktober letzten Jahres veröffentlichte er sein lang erwartetes viertes Album ?Time On My Hands? über One Little Independent Records.

In « Time On My Hands » erforscht Àsgeir den Zustand der Selbstreflexion und experimentiert. Auf diesem Album betritt er neue Wege der Komposition, indem er sensibel Akustik, Elektronik und Bläsersätze übereinander legt. Wie bei einigen seiner früheren Alben, insbesondere « Afterglow » (2017) und « Bury The Moon » (2020), spielt Ásgeir mit der Euphorie der Elektropop-Musik, während er den introspektiven, stimmlichen Stil der Akustik, der ihn berühmt gemacht hat, im Griff behält. »

Quelle: Big Band Café

