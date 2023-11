Kekra + M.A.T (DJ set) au BBC 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair, 17 novembre 2023, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair,Calvados

« Trop validé pour les valider’. Au fil du temps, Kekra a réussi à affirmer avec rage et brio une identité singulière navigant entre les styles et les influences.

Toujours masqué, le rappeur originaire de Courbevoie insuffle depuis son apparition en 2015 une énergie particulière à la scène rapologique francophone devenant au fil des apparitions une véritable référence. Une énergie construite entre esthétisme et recherche permanente d’avant-garde. Aujourd’hui Kekra apparaît comme l’un des artistes ayant permis une évolution profonde du paysage rap.Deux ans après la sortie de son album ‘Kekra’, le MC est de retour avec Stratos. »

Source : Big Band Café.

2023-11-17 20:00:00 fin : 2023-11-17 22:30:00. .

1 Avenue du Haut Crépon Big Band Café

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



« Too validated to validate? Over time, Kekra has succeeded in asserting a singular identity with rage and brio, navigating between styles and influences.

Always wearing a mask, the Courbevoie-born rapper has been infusing the French rap scene with a distinctive energy since his 2015 appearance, becoming a veritable benchmark with each passing appearance. An energy built on aestheticism and a constant search for the avant-garde. Two years after the release of his Kekra album, the MC is back with Stratos

Source : Big Band Café

« ¿Demasiado validado para validar? A lo largo de los años, Kekra ha logrado afirmar una identidad singular con rabia y brío, navegando entre estilos e influencias.

Siempre con una máscara, el rapero de Courbevoie ha inyectado una energía especial en la escena del rap francés desde que apareció en escena en 2015, convirtiéndose en un auténtico referente con el paso de los años. Una energía construida sobre el esteticismo y la búsqueda constante de la vanguardia. Dos años después del lanzamiento de su álbum Kekra, el MC está de vuelta con Stratos

Fuente : Big Band Café

« Zu validiert, um sie zu validieren? Im Laufe der Zeit ist es Kekra gelungen, mit Wut und Bravour eine einzigartige Identität zu behaupten, die zwischen den Stilen und Einflüssen navigiert.

Der stets maskierte Rapper aus Courbevoie verleiht der frankophonen Rap-Szene seit seinem Erscheinen im Jahr 2015 eine besondere Energie und wurde mit jedem Auftritt zu einer echten Referenz. Eine Energie, die zwischen Ästhetik und der ständigen Suche nach Avantgarde aufgebaut ist. Zwei Jahre nach der Veröffentlichung seines Albums « Kekra » kehrt der MC mit Stratos zurück. »

Quelle: Big Band Café

Mise à jour le 2023-11-10 par Calvados Attractivité