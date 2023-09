Back in the 90’s : le concert des 30 ans du BBC 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair, 31 octobre 2023, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair,Calvados

Pour célébrer dignement ses 30 ans, le BBC invite plusieurs artistes et groupes soutenus par la salle pour une soirée placée sous le signe des années 90. Cette formation musicale d’un soir reprendra des classiques ou pépites méconnues de cette décennie marquée par l’arrivée des boys band, du grunge mais aussi de l’essor du rap en France. La soirée se terminera en beauté par un dj set anniversaire.

2023-10-31 20:00:00 fin : 2023-10-31 22:30:00. .

1 Avenue du Haut Crépon Big Band Café

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



To celebrate its 30th anniversary in style, the BBC is inviting a number of artists and groups supported by the venue for an evening dedicated to the 90s. This one-night-only line-up will cover classics and little-known nuggets from a decade marked by the arrival of boy bands, grunge and the rise of rap in France. The evening will conclude in style with an anniversary dj set.

Para celebrar por todo lo alto su 30º aniversario, la BBC invita a varios artistas y grupos apoyados por la sala a una velada dedicada a los años 90. En esta única velada sonarán clásicos y temas poco conocidos de una década marcada por la llegada de las boy bands, el grunge y el auge del rap en Francia. La velada terminará por todo lo alto con un dj set de aniversario.

Um sein 30-jähriges Bestehen gebührend zu feiern, lädt das BBC mehrere Künstler und Gruppen, die vom Saal unterstützt werden, zu einem Abend im Zeichen der 90er Jahre ein. Die Musiker werden Klassiker und unbekannte Nuggets aus diesem Jahrzehnt spielen, das von Boygroups, Grunge und dem Aufschwung des Rap in Frankreich geprägt war. Der Abend endet mit einem Jubiläums-DJ-Set.

