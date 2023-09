Oï Party avec The Daltonz + Wunderbach+ Lion’s Law au BBC 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair, 27 octobre 2023, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair,Calvados

A l’affiche : trois groupe punk tendance Oï! aux parcours bien différents

THE DALTONZ de Caen se sont formés en 2003 et ont maintenant une belle discographie de 2 albums et trois EP publiés sur le label Une Vie Pour Rien ?

Leur musique est mélodique, les textes en anglais ou français sont souvent nostalgiques, et ils montrent leur attachement à Caen à travers les pochettes : grues du port, place St Sauveur ou château d’eau du quartier Grace de Dieu pour le dernier disque. Ils remontent sur scène après une pause de plus de 5 années.

WUNDERBACH de Paris existe depuis 1980 et a sorti deux excellents disques en 1983 et 84. Le groupe compte 6 membres, dont deux chanteurs mixtes. Après une pause de plus de 10 ans, ils sont revenus en 2005 et enchaînent depuis les festivals… Depuis trois ans, la nouvelle formation compte 3 membres plus jeunes et le groupe envisage de sortir un nouveau disque fin 2023.

LION’S LAW de Paris s’est formé en 2012 et a depuis connu un succès impressionnant en Europe ainsi qu’aux États-Unis. Après 4 albums et une dizaine de 45T ou split 45T, le style du groupe ne change pas : un mélange de Oi! classique et de hardcore. Une heure de son agressif en perspective !

On the bill: three Oï! punk bands with very different backgrounds

THE DALTONZ from Caen formed in 2003 and now have a fine discography of 2 albums and three EPs published on the Une Vie Pour Rien label?

Their music is melodic, the lyrics in English or French are often nostalgic, and they show their attachment to Caen through their covers: cranes in the port, Place St Sauveur or the water tower in the Grace de Dieu district for their latest album. They are back on stage after a break of over 5 years.

WUNDERBACH from Paris has been around since 1980, releasing two excellent albums in 1983 and 84. The group has 6 members, including two mixed singers. After a break of more than 10 years, they returned in 2005 and have been playing festivals ever since? For the past three years, the new line-up has included 3 younger members, and the group plans to release a new album in late 2023.

LION?S LAW from Paris was formed in 2012 and has since enjoyed impressive success in Europe and the United States. After 4 albums and a dozen 45Ts or split 45Ts, the band’s style remains unchanged: a mix of classic Oi! and hardcore. An hour of aggressive sound awaits you!

En cartel: tres bandas de Oï! punk con trayectorias muy diferentes

THE DALTONZ, de Caen, se formaron en 2003 y cuentan con una discografía de 2 álbumes y 3 EP publicados en el sello Une Vie Pour Rien ?

Su música es melódica, las letras en inglés o francés son a menudo nostálgicas, y muestran su apego a Caen a través de sus portadas: grúas del puerto, Place St Sauveur o la torre de agua del barrio Grace de Dieu para su último álbum. Vuelven a los escenarios tras una pausa de más de 5 años.

El grupo parisino WUNDERBACH existe desde 1980 y ha publicado dos excelentes álbumes en 1983 y 1984. El grupo cuenta con 6 miembros, entre ellos dos cantantes mixtos. Tras una pausa de más de 10 años, volvieron en 2005 y desde entonces no han dejado de tocar en festivales.. Desde hace tres años, la nueva formación incluye a 3 miembros más jóvenes, y el grupo tiene previsto publicar un nuevo álbum a finales de 2023.

LION’S LAW de París se formaron en 2012 y desde entonces han cosechado un éxito impresionante en Europa y Estados Unidos. Después de 4 álbumes y una docena de singles o split singles, el estilo de la banda sigue siendo el mismo: una mezcla de Oi! clásico y hardcore. ¡Esperamos una hora de sonido agresivo!

Auf dem Programm stehen drei Oï!-Punkbands mit ganz unterschiedlichen Hintergründen

THE DALTONZ aus Caen haben sich 2003 gegründet und können mittlerweile auf eine beachtliche Diskographie von zwei Alben und drei EPs zurückblicken, die auf dem Label Une Vie Pour Rien? veröffentlicht wurden

Ihre Musik ist melodisch, die englischen oder französischen Texte sind oft nostalgisch, und sie zeigen ihre Verbundenheit mit Caen durch die Cover: Kräne am Hafen, Place St Sauveur oder der Wasserturm im Viertel Grace de Dieu für die letzte Platte. Nach einer Pause von mehr als fünf Jahren kehren sie auf die Bühne zurück.

WUNDERBACH aus Paris gibt es seit 1980 und hat 1983 und 84 zwei hervorragende Platten veröffentlicht. Die Band hat 6 Mitglieder, darunter zwei gemischte Sänger. Nach einer Pause von mehr als 10 Jahren kehrten sie 2005 zurück und haben seitdem eine Reihe von Festivals besucht Seit drei Jahren besteht die neue Formation aus drei jüngeren Mitgliedern und die Band plant, Ende 2023 ein neues Album zu veröffentlichen.

LION?S LAW aus Paris gründeten sich 2012 und haben seitdem einen beeindruckenden Erfolg in Europa und den USA. Nach vier Alben und einem Dutzend 45T oder Split 45T hat sich der Stil der Band nicht geändert: eine Mischung aus klassischem Oi! und Hardcore. Eine Stunde aggressiven Sounds in Aussicht!

