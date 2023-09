Johan Papaconstantino + Edouard Bielle en concert au BBC 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair, 20 octobre 2023, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair,Calvados

Accompagné de sa guitare, son bouzouki et de ses machines, il donne une seconde vie, au Rebetiko, la musique de son enfance, celle de ses parents, mais surtout celle des bas-fonds d’Athènes des années 30.

2023-10-20 20:00:00 fin : 2023-10-20 22:30:00. .

1 Avenue du Haut Crépon Big Band Café

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



Accompanied by his guitar, bouzouki and machines, he gives a second life to Rebetiko, the music of his childhood, that of his parents, but above all that of the Athens underworld of the 1930s.

Acompañado por su guitarra, su bouzouki y sus máquinas, da una segunda vida al Rebetiko, la música de su infancia, la de sus padres, pero sobre todo la de los barrios bajos de Atenas en los años 30.

Mit seiner Gitarre, seiner Bouzouki und seinen Maschinen verleiht er dem Rebetiko, der Musik seiner Kindheit, seiner Eltern und vor allem der Unterwelt Athens in den 30er Jahren, ein zweites Leben.

