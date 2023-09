Talisco + Tropical Mannschaft en concert au BBC 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair, 6 octobre 2023, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair,Calvados

Après 3 tournées intenses à travers le monde depuis 2014, porté par les succès « Your Wish » et « The Keys », Talisco revient avec un nouvel album puissant, survitaminé aux multiples visages.

Annoncé pour septembre 2023, c’est un retour aux origines musicales qui s’opère pourtant et pour la première fois avec quelques titres en français dont le single « C’est ici ».

Source : Big Band Café.

2023-10-06 20:00:00 fin : 2023-10-06 22:30:00. .

1 Avenue du Haut Crépon Big Band Café

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



After 3 intense tours around the world since 2014, buoyed by the success of « Your Wish » and « The Keys », Talisco is back with a powerful, supercharged new album with multiple faces.

Announced for September 2023, it’s a return to their musical roots, yet for the first time with a few tracks in French, including the single « C’est ici ».

Source : Big Band Café

Después de 3 intensas giras por todo el mundo desde 2014, impulsadas por los éxitos « Your Wish » y « The Keys », Talisco está de vuelta con un nuevo y potente álbum, sobrealimentado y polifacético.

Anunciado para septiembre de 2023, es un regreso a sus raíces musicales, y por primera vez con algunas pistas en francés, incluyendo el single ‘C’est ici’.

Fuente: Big Band Café

Nach drei intensiven Welttourneen seit 2014, die von den Erfolgen « Your Wish » und « The Keys » getragen wurden, kehrt Talisco mit einem neuen, kraftvollen, aufgeladenen Album mit vielen Gesichtern zurück.

Das für September 2023 angekündigte Album ist eine Rückkehr zu den musikalischen Ursprüngen und enthält zum ersten Mal auch einige französische Titel, darunter die Single « C?est ici ».

Quelle: Big Band Café

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité