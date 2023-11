Marché de Noël à la MFR de Moncoutant 1 Avenue du Général de Gaulle Moncoutant-sur-Sèvre, 15 décembre 2023, Moncoutant-sur-Sèvre.

Moncoutant-sur-Sèvre,Deux-Sèvres

La classe de 4ème de la MFR de Moncoutant organise un marché de Noël. Une dizaine de créateurs ( décorations, bijoux, art, enluminures…) et artisans ( chocolats, vins…) seront présents ainsi que 2 tracteurs anciens (démonstrations…) avec un orgue de Barbarie. Les élèves vendront des objets et des boissons au profit du Téléthon. Le père Noël a pu dégager un peu de son précieux temps pour y être présent..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 21:00:00. .

1 Avenue du Général de Gaulle MFR

Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The 4th grade class of the MFR de Moncoutant is organizing a Christmas market. Around ten designers (decorations, jewelry, art, illuminations, etc.) and craftsmen (chocolates, wines, etc.) will be on hand, along with 2 vintage tractors (demonstrations, etc.) and a barrel organ. Students will be selling items and drinks to raise money for the Telethon. Santa Claus has been able to free up some of his precious time to attend the event.

La clase de 4º curso del MFR de Moncoutant organiza un mercado navideño. Habrá una decena de diseñadores (decoración, joyería, arte, iluminación, etc.) y artesanos (chocolates, vinos, etc.), 2 tractores de época (demostración) y un organillo. Los alumnos venderán artículos y bebidas a beneficio del Teletón. Papá Noel ha podido dedicar parte de su precioso tiempo a asistir a este acontecimiento.

Die 4. Klasse der MFR in Moncoutant organisiert einen Weihnachtsmarkt. Etwa zehn Designer (Dekorationen, Schmuck, Kunst, Buchmalerei usw.) und Kunsthandwerker (Schokolade, Wein usw.) werden anwesend sein, ebenso wie zwei Oldtimer-Traktoren (Vorführungen usw.) und eine Drehorgel. Die Schüler verkaufen Gegenstände und Getränke zugunsten des Telethon. Der Weihnachtsmann hat ein wenig seiner kostbaren Zeit freigeräumt, um anwesend zu sein.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Bocage Bressuirais