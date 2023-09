Relaxation : voyage sonore 1 avenue du Dr Poulain Bagnoles de l’Orne Normandie, 4 octobre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Organisé par le Studio de yoga et sonothérapie Padma.

Venez vous détendre pendant cette séance de relaxation profonde guidée par les sons de divers instruments : bol de cristal, diapasons, gong mais aussi tambour chamanique, flûte en céramique, etc..

1 avenue du Dr Poulain Studio Padma

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Organized by Studio de yoga et sonothérapie Padma.

Come and unwind during this deep relaxation session, guided by the sounds of various instruments: crystal bowl, tuning fork, gong, shamanic drum, ceramic flute, etc.

Organizado por el Padma Yoga and Sound Therapy Studio.

Ven a relajarte durante esta sesión de relajación profunda guiada por los sonidos de diversos instrumentos: cuencos de cristal, diapasones, gongs, tambores chamánicos, flautas de cerámica, etc.

Organisiert vom Studio für Yoga und Klangtherapie Padma.

Entspannen Sie sich während dieser Tiefenentspannung, die von den Klängen verschiedener Instrumente geleitet wird: Kristallschalen, Stimmgabeln, Gong, aber auch schamanische Trommeln, Keramikflöten usw.

