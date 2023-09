Yoga 4 Kids 1 avenue du Dr Poulain Bagnoles de l’Orne Normandie, 4 octobre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Organisé par le Studio de yoga et sonothérapie Padma.

Morgane Leygue-Nicolas propose une séance de yoga et de découverte de la méditation et de la relaxation sonore pour les enfants petits et grands !.

2023-10-04 17:00:00 fin : 2023-10-04 18:30:00. .

1 avenue du Dr Poulain Studio Padma

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Organized by Studio de yoga et sonothérapie Padma.

Morgane Leygue-Nicolas proposes a session of yoga and discovery of meditation and sound relaxation for children of all ages!

Organizado por el Padma Yoga and Sound Therapy Studio.

Morgane Leygue-Nicolas ofrece una sesión de yoga y una introducción a la meditación y la relajación sonora para niños de todas las edades

Organisiert vom Studio für Yoga und Klangtherapie Padma.

Morgane Leygue-Nicolas bietet eine Yogastunde und die Entdeckung von Meditation und Klangentspannung für kleine und große Kinder an!

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme