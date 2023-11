CONFÉRENCE-LECTURE | LE DIFFICILE RETOUR DES POILUS 1 Avenue du Corps Européen Fleury-devant-Douaumont, 8 décembre 2023, Fleury-devant-Douaumont.

Fleury-devant-Douaumont,Meuse

Conférence-lecture avec Dominique Fouchard, docteure en histoire et écrivaine, et la participation exceptionnelle de l’actrice Clotilde Hesme.

Comment redevenir un père et un mari aimant alors qu’on a vécu l’horreur ? Comment l’expérience de la guerre s’accroche-t-elle aux soldats même après l’Armistice ? Quel impact la Grande Guerre a-t-elle eu sur la sphère intime, les familles et les couples ?

Cette conférence-lecture propose de décrypter le décalage entre le retour fantasmé et le retour réel, et les rapports, parfois douloureux, entre ceux qui ont fait la guerre et celles qui l’ont vécue depuis l’arrière.

Cette conférence sera ponctuée de lectures par l’actrice Clotilde Hesme d’extraits du roman de Dominique Fouchard, La foire aux fiancés.

Conférence suivie d’une rencontre-dédicace.

Événement gratuit !. Tout public

Vendredi 2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-08 19:30:00. 0 EUR.

1 Avenue du Corps Européen Mémorial de Verdun

Fleury-devant-Douaumont 55100 Meuse Grand Est



Conference-reading with Dominique Fouchard, doctor of history and writer, and the exceptional participation of actress Clotilde Hesme.

How does one go back to being a loving father and husband after living through horror? How does the experience of war cling to soldiers even after the Armistice? What impact did the Great War have on intimate relationships, families and couples?

This lecture-reading explores the discrepancy between the fantasized return and the real one, and the sometimes painful relationship between those who fought in the war and those who lived it from the rear.

The lecture will be punctuated by readings by actress Clotilde Hesme of excerpts from Dominique Fouchard?s novel La foire aux fiancés.

The lecture will be followed by a book signing.

Free event!

Conferencia-lectura con Dominique Fouchard, doctor en Historia y escritor, y la participación excepcional de la actriz Clotilde Hesme.

¿Cómo volver a ser un padre y un marido cariñoso después de haber vivido el horror? ¿Cómo se aferra la experiencia de la guerra a los soldados incluso después del Armisticio? ¿Qué impacto tuvo la Gran Guerra en la esfera privada, en las familias y las parejas?

Esta conferencia-lectura explora la discrepancia entre el regreso fantaseado y el regreso real, y la relación a veces dolorosa entre los que lucharon en la guerra y los que la vivieron desde la retaguardia.

La actriz Clotilde Hesme leerá extractos de la novela de Dominique Fouchard La foire aux fiancés.

La conferencia irá seguida de una firma de libros.

Evento gratuito

Konferenzlesung mit Dominique Fouchard, Doktorin der Geschichte und Schriftstellerin, und der außergewöhnlichen Teilnahme der Schauspielerin Clotilde Hesme.

Wie kann man wieder ein liebender Vater und Ehemann werden, wenn man das Grauen erlebt hat? Wie bleibt die Kriegserfahrung auch nach dem Waffenstillstand an den Soldaten haften? Welche Auswirkungen hatte der Große Krieg auf die Intimsphäre, auf Familien und Paare?

Diese Konferenz und Lesung soll die Diskrepanz zwischen der fantasievollen und der tatsächlichen Rückkehr sowie die manchmal schmerzhaften Beziehungen zwischen den Kriegsteilnehmern und denjenigen, die den Krieg von hinten erlebt haben, entschlüsseln.

Die Schauspielerin Clotilde Hesme liest Auszüge aus Dominique Fouchards Roman La foire aux fiancés.

Im Anschluss an den Vortrag findet eine Signierstunde statt.

Kostenlose Veranstaltung!

Mise à jour le 2023-11-16 par OT GRAND VERDUN