CONFÉRENCE | L’INFLUENCE DE LA GRANDE GUERRE DANS LE HEAVY METAL 1 Avenue du Corps Européen Fleury-devant-Douaumont, 22 novembre 2023, Fleury-devant-Douaumont.

Fleury-devant-Douaumont,Meuse

A priori, difficile de trouver un lien entre le groupe Iron Maiden et la bataille de Verdun… Et pourtant ! Les groupes de hard rock et de heavy metal ont bien souvent puisé leur inspiration dans l’imaginaire de la Grande Guerre. Ce qui, d’une manière plus inattendue, a ensuite contribué à façonner nos représentations actuelles du premier conflit mondial.

Quel est le message porté par ces musiques ? Quel regard ces musiciens portent sur la bataille de Verdun ? Décryptons cette influence complexe, entre transgression provocatrice et immense respect pour l’Histoire… dans une conférence très rock !

Avec Frédérick Hadley, régisseur au Musée du Louvre et co-commissaire en 2014 de l’exposition « Entendre la Grande Guerre : sons, musique et silence en 14-18 ». Tout public

Mercredi 2023-11-22 18:00:00 fin : 2023-11-22 19:30:00. 0 EUR.

1 Avenue du Corps Européen

Fleury-devant-Douaumont 55100 Meuse Grand Est



On the face of it, it would be hard to find a link between Iron Maiden and the Battle of Verdun? And yet! Hard rock and heavy metal bands have often drawn their inspiration from the Great War. In a more unexpected way, this has helped shape our current representations of the First World War.

What message does this music convey? How do these musicians view the Battle of Verdun? Let’s decipher this complex influence, between provocative transgression and immense respect for history? in a rocking lecture!

With Frédérick Hadley, stage manager at the Musée du Louvre and co-curator of the 2014 exhibition « Entendre la Grande Guerre: sons, musique et silence en 14-18 »

A primera vista, sería difícil encontrar un vínculo entre Iron Maiden y la batalla de Verdún? Y sin embargo.. Los grupos de hard rock y heavy metal se han inspirado a menudo en la Gran Guerra. De una forma más inesperada, esto ha contribuido a dar forma a nuestras representaciones actuales de la Primera Guerra Mundial.

¿Qué mensaje transmite esta música? ¿Cómo ven estos músicos la batalla de Verdún? Descifremos esta compleja influencia, entre la transgresión provocadora y el inmenso respeto por la historia… ¡en una conferencia muy rockera!

Con Frédérick Hadley, director de escena del Museo del Louvre y co-comisario en 2014 de la exposición « Oír la Gran Guerra: sonidos, música y silencio en 14-18 »

Auf den ersten Blick scheint es schwierig, eine Verbindung zwischen der Band Iron Maiden und der Schlacht von Verdun zu finden? Und doch ist es so! Hardrock- und Heavy-Metal-Bands haben sich oft von der Vorstellung des Ersten Weltkriegs inspirieren lassen. Und das hat auf unerwartete Weise dazu beigetragen, unsere heutigen Vorstellungen vom Ersten Weltkrieg zu prägen.

Was ist die Botschaft dieser Musik? Welchen Blick haben diese Musiker auf die Schlacht von Verdun? Entschlüsseln wir diesen komplexen Einfluss zwischen provokativer Grenzüberschreitung und immensem Respekt vor der Geschichte in einem sehr rockigen Vortrag!

Mit Frédérick Hadley, Regisseur am Musée du Louvre und Co-Kurator der Ausstellung « Entendre la Grande Guerre: sons, musique et silence en 14-18 » (Den Großen Krieg hören: Klänge, Musik und Stille im Ersten Weltkrieg)

